Японія підняла винищувачі через російський корабельний вертоліт
Повітряні сили самооборони Японії 22 листопада піднімали у повітря винищувачі через наближення до островів Сенкаку (Дяоюйдао), розташованих у Східно-Китайському морі, російського корабельного вертольота Ка-27.
Про це заявило японське оборонне відомство, передає ТАСС.
"У відповідь (на наближення російського вертольота) були терміново підняті в повітря винищувачі", - йдеться у його повідомленні. З нього випливає, що порушення повітряного простору Японії зафіксовано не було: вертоліт пролетів за 10 км від островів Сенкаку.
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У прес-службі Тихоокеанського флоту Росії поки не підтвердили й не спростували цю інформацію.
Група незаселених островів Сенкаку перебуває під контролем Японії, але їхню приналежність оскаржує КНР, кораблі якої періодично здійснюють демонстративні заходи в їхню акваторію.