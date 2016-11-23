Японія підняла винищувачі через російський корабельний вертоліт

08:31, 23 листопада 2016
Світ
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Повітряні сили самооборони Японії 22 листопада піднімали у повітря винищувачі через наближення до островів Сенкаку (Дяоюйдао), розташованих у Східно-Китайському морі, російського корабельного вертольота Ка-27.

Ка-27 вертоліт / defenseimagery.mi

Про це заявило японське оборонне відомство, передає ТАСС.

"У відповідь (на наближення російського вертольота) були терміново підняті в повітря винищувачі", - йдеться у його повідомленні. З нього випливає, що порушення повітряного простору Японії зафіксовано не було: вертоліт пролетів за 10 км від островів Сенкаку.

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У прес-службі Тихоокеанського флоту Росії поки не підтвердили й не спростували цю інформацію.

Група незаселених островів Сенкаку перебуває під контролем Японії, але їхню приналежність оскаржує КНР, кораблі якої періодично здійснюють демонстративні заходи в їхню акваторію.

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