Японія підняла винищувачі через російський корабельний вертоліт

Про це заявило японське оборонне відомство, передає ТАСС.

"У відповідь (на наближення російського вертольота) були терміново підняті в повітря винищувачі", - йдеться у його повідомленні. З нього випливає, що порушення повітряного простору Японії зафіксовано не було: вертоліт пролетів за 10 км від островів Сенкаку.

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У прес-службі Тихоокеанського флоту Росії поки не підтвердили й не спростували цю інформацію.

Група незаселених островів Сенкаку перебуває під контролем Японії, але їхню приналежність оскаржує КНР, кораблі якої періодично здійснюють демонстративні заходи в їхню акваторію.