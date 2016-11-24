Журналіст про спробу перевороту у Чорногорії: ситуація може призвести до світової війни

Про це в інтерв'ю "Новому времени" розповів Аркадій Бабченко, опальний російський військовий журналіст, письменник та ветеран двох чеченських кампаній.

"Всі думали, що наступним (після України - Ред.) буде Казахстан, Молдова або країни Балтії. Виявилося, вони готували щось у Чорногорії. Всіх приголомшила остання новина про висилку росіян із Сербії, які в Чорногорії готували теракти і, мабуть, захоплення державних установ після виборів", - розмірковує журналіст.

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"Якщо те, що трапилося у Чорногорії — правда, то із сьогоднішнього дня варіант початку третьої світової війни з розряду повністю неймовірного я переводжу в область допустимого та ймовірного", - додав він.

Також письменник заявив, що ніхто не знає, в якому світі живе Путін, яка нова надідея прийде йому в голову.

"Хто три роки тому міг уявити, що російські танки будуть в українських містах? Та ніхто", - підсумував Бабченко.

Повний текст інтерв'ю з Аркадієм Бабченко читайте у свіжому випуску журналу "Новое время".

Оновлено. Журналіста Аркадія Бабченка вбили увечері 29 травня в власному будинку.