Масштабні лісові пожежі США: у штаті Теннесі згоріло 700 будинків, є загиблі (фото,відео)

16:58, 01 грудня 2016
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 Поранення отримали 53 людини.

Лісові пожежі в Теннесі / REUTERS

В американському штаті Теннесі спалахнули масштабні лісові пожежі. Вогонь охопив вже понад 15,5 тис. акрів (6,2 тис. гектарів) в окрузі Сев'є, повідомляє канал NBC.

Населений пункт після пожежі в штаті Теннесі / REUTERS

В результаті щонайменше семеро людей загинули, ще 53 людини отримали поранення. Зазначається, що полум'я з приголомшливою швидкістю поширилися на міста Гатлінбург, Піджен Фордж та на прилеглі райони.

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Внаслідок пожеж було спалено більше 700 будинків, тисячі людей евакуйовано.

Рятувальники у штаті Теннесі / REUTERS

З Гетлінбурга в понеділок увечері було евакуйовано 14 000 осіб, місто закрите для жителів. За офіційними даними, в місті зруйновано понад 300 будинків.

В той же час, синоптики прогнозують у Теннесі сильні пориви вітру, що може сприяти подальшому розповсюдженню пожеж.

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