Рейс Гонолулу - Нью-Йорк: пасажир погрожував вбити свою подругу і трьох її дітей

Про це повідомляє Associated Press.

За даними ФБР, агресивний пасажир нібито погрожував вбити свою подругу і трьох її дітей, а також інших людей, що перебувають на борту.

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В результаті події капітан літака прийняв рішення повернутися в аеропорт. При цьому п'яний пасажир був затриманий.

Нагадаємо, раніше в канадському аеропорту Ікалуїт здійснив вимушену посадку літак авіакомпанії «Аерофлот», який слідував за маршрутом Лос-Анджелес - Москва, через агресивного пасажира на борту.