Генсек ОДКБ: «старші брати» накачали Грузію величезною кількістю зброї

Навіть 50% реального бюджету Грузії не вистачило б для оплати поставленої цій країні зброї.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив генеральний секретар Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) Микола БОРДЮЖА.

“Зброю хто продав, а хто подарував… У цьому потрібно розбиратися. Хіба Грузія з її економікою має кошти для закупівлі такої кількості зброї? Я знаю, скільки це коштує, і думаю, що навіть 50% реального бюджету Грузії не вистачило б для того, щоб заплатити за цю зброю. Я маю на увазі реальні суми, а не те, що Тбілісі дають «старші брати», - сказав він.

На його думку, Україна в цьому процесі грала роль виконавця.

У той же час М.БОРДЮЖА підкреслив, що зброю Грузії поставляла не лише Україна.

“Багато разів у російській пресі подавався список тих держав, які поставляли техніку до Грузії. Там фігурувала Україна, але, окрім неї, там фігурувала величезна кількість натовських країн. Було розписано, скільки літаків, скільки танків, скільки артилерійських систем передано ними Грузії», - сказав він.

М.БОРДЮЖА переконаний, що конфлікт у Південній Осетії був спровокований, і для цього Грузію спочатку «накачали величезною кількістю зброї».

За його словами, Грузія одержала стільки зброї, що у неї не було особового складу для експлуатації цієї техніки.