Вибори президента США: в одному з трьох "сумнівних" штатів почався перерахунок голосів

Про це повідомляє DW з посиланням на AP.

У цьому штаті кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп випередив кандидатку від Демократичної партії Гілларі Клінтон, набравши на 22 тисячі голосів більше.

Уже невдовзі перерахунок голосів можуть почати також у штатах Мічиган та Пенсильванія, де цього вимагає кандидатка у президенти від Зеленої партії Джилл Стайн. В усіх вищезгаданих трьох штатах Трамп з невеликим відривом переміг Клінтон, що забезпечило йому загальну перемогу на президентських виборах у США.

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За процесом перерахунку стежать спостерігачі від Клінтон, Стайн та Трампа. Процес перерахунку має завершитися до 13 грудня, інакше долю 10 голосів виборників від Вісконсина вирішить Конгрес США.

Раніше група відомих вчених та юристів, які спеціалізуються на виборчому законодавстві, закликала Клінтон підняти питання щодо перерахунку голосів саме в цих штатах через можливі маніпуляції результатами виборів. Стайн в обґрунтуванні необхідності перерахунку також вказала на "статистичні аномалії".