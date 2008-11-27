Лукашенко збирається бути президентом завжди, бо здоров'я в порядку

Президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив про подальший намір керувати країною і відзначив свої заслуги в побудові білоруської держави.

Про це він заявив в інтерв`ю агентству "Франс-Пресс", текст якого наводить офіційний сайт президента Білорусії.

"Ви знаєте, якби я себе погано почував, зі здоров`ям було якось погано, повірте, я б хвилини не тримався за цю владу. Я вже теж на це питання відповідав: буду я здоровий, буде нормальна ситуація, будуть до мене люди так ставитися як зараз, – я свою кандидатуру знімати не буду і відмовлятися від виборів не буду", - заявив Лукашенко.

"Нехай вирішить народ на виборах. Буде інша ситуація, виходить, будуть інші люди тут керувати. Білорусь багата талановитими людьми. Не буде Лукашенко – буде інший", - додав він.

У той же час Лукашенко підкреслив, що вже сьогодні може сказати, що він "зробив стільки, що якби мені про це сказали тоді, коли мене обирали перший раз президентом, що я це зроблю – ніколи б не повірив".

"Вперше в історії нашого клаптика землі ми на ньому створили країну – незалежну суверенну державу, де живуть громадяни, що пишаються своєю країною, що хочуть завжди повернутися сюди, де б вони не були", - сказав він.

"Тому я вже сьогодні зробив стільки, що і сам у свій час не міг мріяти про це" – зазначив Лукашенко.

Відповідаючи на питання, з ким із сучасних лідерів він би себе порівняв: з Путіним, Чавесом, з кимсь ще, він відповів:

"Ні з ким. Я – Лукашенко. У мене є свій стиль, своє обличчя, свої недоліки і свої позитивні моменти. Я бачу в багатьох людях і позитивне, і негативне, особливо в тих, кого я знаю. У кожної людини є щось гарне, що можна взяти. Але, щоб я сказав: от ікона, на яку я молюся – ні, такого немає".

Українська правда