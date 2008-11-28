Японія виведе свої війська з Іраку

Сьогодні уряд Японії ухвалив рішення припинити до кінця 2008 року місію своїх ВВС в Іраку. Про це було оголошено на засідання національного комітету з безпеки, передає Reuters.

Основним приводом для виведення військ Токіо вважає поліпшення політичної ситуації в Іраку. На даний час на території країни знаходяться 210 японських військовослужбовців.