Японія виведе свої війська з Іраку
09:43, 28 листопада 2008Світ
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Уряд назвав привід
Сьогодні уряд Японії ухвалив рішення припинити до кінця 2008 року місію своїх ВВС в Іраку. Про це було оголошено на засідання національного комітету з безпеки, передає Reuters.
Основним приводом для виведення військ Токіо вважає поліпшення політичної ситуації в Іраку. На даний час на території країни знаходяться 210 японських військовослужбовців.
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