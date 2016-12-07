"Скажений пес": Трамп офіційно анонсував призначення нового глави Пентагону, який критикував агресію РФ в Україні

Обраний президент Дональд Трамп офіційно заявив про намір призначити на пост глави Пентагону генерала-морпіха у відставці Джеймса Меттіса на прізвисько "Скажений пес".

Про це йдеться в повідомленні на сайті перехідної адміністрації Трампа.

"Я гордий призначити генерала Джеймса Меттіса. Він один з найбільш ефективних генералів і екстраординарних лідерів, який присвятив своє життя улюбленій країні", - заявив Трамп, зазначивши що Меттіс живе за девізом морпіхів: "Завжди вірний" (Semper Fidelis).

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На думку Трампа, американська армія та альянси під керівництвом Меттіса будуть перебудовані, терористи і вороги переможені, а Америка знову стане безпечною.

В свою чергу Меттіс сказав, що для нього честь висунення на посаду. Він пообіцяв проявити свої найкращі якості для зміцнення оборони і безпеки в США.

Нагадаємо, раніше відставний генерал критикував чинного президента США за буцімто недостатню військову підтримку союзників та заявляв, що Америка страждає на "стратегічну атрофію".

"В Криму та Україні йде війна", - заявляв Меттіс.

"Дії Росії в Україні я вважаю, можливо, найнебезпечнішою ситуацією з кризовим потенціалом для усього регіону", - заявив Меттіс у травні 2015 року у ході виступу у The Heritage Foundation.

Тоді ж генерал попереджав про небезпеку російського націоналізму, на який спирається режим президента РФ Володимира Путіна.

"Люди питають, а чи не сказився Путін, чи він втратив глузд? На мою ж думку, проблема не лише у Путіні, а у Росії взагалі. Кажуть, що щойно піде Путін, стане краще. Думаю, це мрії", - заявляв Меттіс.