Ужгородська колекція поповнилася ще кількома новими міні-скульптурками.

Однією з головних туристичних родзинок міста Ужгород в Закарпатській області є його знамениті мініатюрні скульптурки, розташовані по всій центральній частині.

Влітку ця колекція поповнилася ще кількома новими об'єктами. Зокрема, один з них, 76-й за рахунком, був встановлений на території Закарпатського музею народної архітектури та побуту в центрі міста.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook відомий ужгородський історик-військовий та новопризначений посол України в Угорщині Федір Шандор, нова скульптурка присвячена містичній традиції Івана Купала – пошуку загадкової квітки папороті, що, згідно до міфології, надає людині магічних здібностей до пошуку багатств, забезпечує достатком і удачею. За повір'ям, ця квітка нібито з'являється лише в купальську ніч, а знайти її може тільки молодий хлопець.

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Особливістю скульптурки є те, що всередину неї вмонтований напівдорогоцінний камінь унгварит, названий на честь міста Ужгород – його видобувають саме на Закарпатті.

Водночас 77-ма мініатюрна скульптурка в Ужгороді, присвячена святому Урбану Лангрському, покровителю виноградарів і виноробів, з'явилася у дворику по вулиці Волошина, 18-Б, біля входу до дегустаційної зали Čopak Wine, повідомив раніше у Facebook краєзнавець Олександр Богданов.

Автором обох новинок виступив ужгородський митець Роман Мурник, який також створив і багато інших мініатюр у місті.

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Як повідомляв УНІАН, ще одна цікава міні-скульптурка в Ужгороді з'явилася наприкінці 2024 року – на стіні медичного факультету Ужгородського національного університету на честь українського композитора Миколи Леонтовича, автора всесвітньо відомого "Щедрика".

Тим часом, на початку літа 2025 року в Ужгорода з'явився власний мобільний застосунок для туристів, в якому можна знайти багато корисної інформації.

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