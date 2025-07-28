Макеєв заявив, що більшість міністрів в німецькому уряді є абсолютними прихильниками України.

Після обрання канцлером Німеччини Фрідріха Мерца у німецькій політиці відбулися вагомі зрушення стосовно перспективи вступу України до НАТО, вважає посол України в цій країні Олексій Макеєв. Про це він сказав в інтерв'ю Європейській правді.

За його словами, в Німеччині "змінилося ставлення до України в НАТО", мовляв, раніше тільки колишня міністерка закордонних справ Анналена Бербок "заявляла, що така можливість сприймається", а "зараз це позиція всієї коаліції".

"Наприклад, вперше на раді Україна-НАТО від німців пролунала теза про членство України в НАТО. Їхні заяви вже йдуть трошки далі, ніж формулювання Альянсу. Або, наприклад, я зараз веду розмову з колегами в Міністерстві оборони та з оборонною індустрією про використання ними тактичних і стратегічних уроків ЗСУ для німецького Бундесверу і для НАТО. Наша ціль тут – ще більша інтеграція наша із ними", - зазначив Макеєв.

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Він наголосив, що "вже зараз є атмосфера, яка дозволяє говорити про набагато глибші процеси, ніж досі", і погодився з тим, що Мерц особисто зараз прихильний до того, щоб Україна була членом НАТО.

"Так, є різні позиції у коаліційних партіях. Але і канцлер, і міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль (обидва – християнські демократи), і дві ключові особи в соціал-демократичній партії, міністр фінансів і віцеканцлер Ларс Клінгбайль та міністр оборони Борис Пісторіус – вони є абсолютними прихильниками, партнерами і друзями України, і я можу називати їх моїми друзями", - сказав посол.

Відповідаючи на запитання, чи не буде Німеччина гальмом на шляху України до НАТО, він сказав, що у світі "з'явилися й інші гальма", і запевнив, що як посол працюватиме над цим.

Перспектива вступу України до НАТО

Як повідомляв раніше УНІАН, у червні генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляв, що шлях України до вступу в НАТО залишається "незворотнім", незважаючи на публічні заяви адміністрації США про те, що зруйнована війною країна не вступить до Альянсу.

Також нещодавно глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль під час свого перебування в Києві зробив заяву щодо майбутнього України в НАТО. Він теж заявив, що Україна перебуває на безповоротному шляху до НАТО, і додав, що Німеччина підтверджує це рішення.

Водночас у спільному комюніке за підсумками нещодавнього саміту НАТО в Гаазі не було згадки про майбутнє членство України в НАТО, яке сам генсек Альянсу Рютте називав "незворотнім шляхом".

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