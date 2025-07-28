Експерти зазначають, що Північна Корея тепер зайнята розширенням співпраці з Росією і не бачить необхідності відновлювати дипломатичні відносини з Південною Кореєю і США.

Сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина - Кім Йо Чжон відкинула мирну пропозицію нового ліберального уряду Південної Кореї. Як пише AP, вона заявила, що "сліпа довіра" нової влади Південної Кореї до союзу зі США і ворожість до Північної Кореї нічим не відрізняються від підходу їхніх попередників.

"Ми ще раз роз'яснюємо офіційну позицію: яку б політику не ухвалили, і яку б пропозицію не було зроблено в Сеулі, ми в цьому не зацікавлені, і немає ні приводу для зустрічі, ні питання для обговорення", - заявила Кім Йо Чжон.

Як пише AP, це перша офіційна заява Північної Кореї про уряд нового президента Південної Кореї Лі Чже Мена. Новий президент Південної Кореї, який вступив на посаду на початку червня, пообіцяв поліпшити відносини КНДР. Уряд Південної Кореї вже припинив трансляції антипхеньянських репродукторів через фронтову лінію, вжив заходів щодо заборони активістам запускати повітряні кулі з пропагандистськими листівками через кордон і репатріював північнокорейців.

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Кім Йо Чжон назвала кроки Лі "щирими зусиллями" з розвитку відносин, але заявила, що новий уряд, як і раніше, "перебуває в стані конфронтації" з Північною Кореєю. Вона згадала майбутні літні південнокорейсько-американські військові навчання, які Північна Корея розглядає як репетицію вторгнення.

Як наголошується в статті, ця заява свідчить про те, що Північна Корея тепер зайнята розширенням співпраці з Росією і не бачить необхідності найближчим часом відновлювати дипломатичні відносини з Південною Кореєю і США.

Мун Сон Мук, аналітик сеульського Корейського дослідницького інституту національної стратегії, заявив, що заява Кім Йо Чжон свідчить про те, що Північна Корея розраховує на вихід Південної Кореї з альянсу зі США.

Мун заявив, що Кім, імовірно, не бачить особливої вигоди у взаємодії з Півднем, оскільки той не може відновити економічні проєкти, раніше вигідні Північчю, поки діють міжнародні санкції.

Північна Корея і Росія

Як пише Financial Times, РФ майже вичерпала запаси радянської зброї, і змушена використовувати допомогу від Північної Кореї.

У 2024 році 52% вибухових матеріалів надійшли з регіону Находка - порту, який використовує Північна Корея. До війни поставок звідти не було взагалі. Загалом із Північної Кореї в Росію було відправлено 250 000 тонн вантажів.

Також повідомлялося, що Росія запустила прямі пасажирські авіарейси з Москви до столиці Північної Кореї Пхеньяну - вперше з середини 1990-х років.

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