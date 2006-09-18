Ситуація в Придністров`ї становить загрозу для України

Україна має негайно ініціювати міжнародну конференцію щодо ситуації навколо Молдови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив колишній перший заступник міністра закордонних справ України, член спостережної ради Центру перспективних досліджень Олександр ЧАЛИЙ під час інтернет-конференції.

За його словами, конференція може відбутися не лише рамках ОБСЄ, а й “з залученням потенціалу Будапештського меморандуму”.

О.ЧАЛИЙ також вважає, що на сьогодні потрібні “екстраординарні, дуже швидкі дії української влади”, які б дозволили провести консультації у Вашингтоні, Брюсселі і Москві щодо ситуації в Молдові.

На переконання О.ЧАЛОГО, референдум про самовизначення Придністров’я, який відбувся в неділю, є серйозним кроком до територіального розпаду Молдови, що сьогодні є ключовим викликом національній безпеці України.

“Наша дипломатія займається стабілізацією гарячих точок в Грузії, Азербайджані, Вірменії, але ми тоді станемо регіональним лідером, коли зможемо стабілізувати ситуацію в себе на кордонах”, - вважає він.

За словами О.ЧАЛОГО, ситуація в Придністров’ї напряму зачіпає територіальну цілісність України і її кордонів.

”Міжнародно-правові підстави територіальної цілісності Молдови приблизно такі ж, як і міжнародно-правові підстави територіальної цілісності України. Якщо Молдова розпадеться - це буде початок нових структурних геополітичних змін в регіоні Центральної і Східної Європи та Закавказзя, що загострить питання нашої територіальної цілісності і недоторканності наших кордонів з рядом наших сусідів”, - сказав він.

На переконання О.ЧАЛОГО, Україна має ставити ребром питання в Брюсселі як серед країн-членів НАТО, так і країн-членів ЄС про те, що розширення цих структур створює проблему для України. “ЄС відмовляється надавати Молдові перспективу членства і своїм розширенням створює реальне підгрунтя дестабілізації і розвалу Молдови”, - сказав він, додавши, що входження в ЄС Румунії буде значним викликом для цілісності Молдови, оскільки економічна ситуація в Молдові досить нестабільна.

“Якщо політична і економічна нестабільність в Молдові буде продовжувати існувати, буде зроблено те, що відбулося в Західному і Східному Берліні”, - вважає О.ЧАЛИЙ. За його словами,в Румунії існують дуже патріотично-націоналістично орієнтовані партії, які будуть здатні на нестандартні кроки після вступу Румунії до ЄС. Окрім цього, значна частина громадян Молдови має подвійне громадянство - Молдови і Румунії.

За його словами, більшість громадян Молдови, відповідно до положень румунської Конституції, можуть отримати в будь-який момент румунське громадянство.

О.ЧАЛИЙ також вважає, що вирішення ситуації могло б полягати в якомога швидшому наданні Молдові можливості перспективи членства в ЄС. “Це, принаймні, було б чесною політикою, давало б громадянам Молдови бачення того, як вони можуть досягти кращих стандартів, це було самим сильним інструментом впливу на народ Придністров’я стосовно цілісності Молдови”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, жителі Придністров`я на референдумі, який пройшов учора, висловилися за незалежність республіки і подальше її приєднання до Росії. За даними ЦВК невизнаної республіки, за такий курс проголосували 97,1% виборців. Проти - 2,3%. З другого питання про можливу відмову від незалежності Придністров`я з подальшим входженням до складу Молдови?" "проти" висловилися 94,6%, "за" - 3,4%.