Хто стоїть за нападом терористів на Мумбаї

Індійська поліція підтвердила, що всі терористи, які брали участь в атаці на Мумбаї, знешкоджені, повідомляє у суботу Reuters. За уточненими даними, їх було десятеро. Дев`ять бойовиків застрелені спецназом, один заарештований. З боку індійських командос загинули двоє, ще 8 спецназівців одержали поранення, пише The Times of India. Утім, Reuters повідомляє про 20 убитих поліцейських і солдатів.

Нападники були добре озброєні і готували атаку на найбільше місто Індії довго і ретельно - у них були знайдені плани захоплених готелів, місцеві ЗМІ повідомляли, що частина бойовиків раніше знімали в них номери. Індійські правоохоронці, зазначаючи добру підготовку злочинців, висловили впевненість, що бойовики пройшли підготовку в терористичних таборах у Пакистані, звідки нібито і прибули морем. Знайдено рибальський траулер, з якого вони імовірно висадилися на берег, повідомляється на сайті телеканалу Sky News. На борту судна знайшли тіло його власника із зв`язаними руками. Також відомо, що бойовики неодноразово телефонували до Ісламабаду - про це свідчать журнали їх мобільних.

Офіційний Пакистан всіляко заперечує будь-яку причетність до події і пропонує допомогу в розслідуванні. Раніше відповідальність узяла на себе маловідоме угруповання "Деккан муджахіддін", проте індійська влада припускає, що насправді за нападом на Мумбаї стоять терористи з пакистанського угруповання "Лакшар-і-Тайба". Зі свого боку пакистанські ісламісти заперечують причетність до терактів і заявляють, що вони можуть бути справою рук індуїстів.

Втрати з боку мирного населення, за останніми даними, склали 195 людей, з яких не менше двадцяти, - іноземці, переважно громадяни Ізраїлю і США. Кількість поранених - близько трьохсот.

Лента.ру