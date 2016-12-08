Польща заявила про підміну тіл загиблих у Смоленській катастрофі

Про це заявила Генеральна прокуратура Польщі.

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Як пише Росбалт з посиланням на радіостанцію RMF, мова йде про колишнього голову Олімпійського комітету Польщі Петра Нуровского. В ході ексгумації з його могили, імовірно, витягли останки іншої людини.

Відзначається, що попередні висновки були зроблені на підставі візуального огляду та аналізу медичної документації. Хто саме спочивав у цьому похованні, стане точно відомо після дослідження ДНК.

Як відомо, 15 листопада в Кракові відбулася ексгумація тіл колишнього президента Польщі Леха Качиньського і його дружини Марії.

Всього в інтересах розслідування були вивчені останки 83 загиблих в авіакатастрофі.

Нагадаємо, польський урядовий літак Ту-154 з 96 високопоставленими урядовцями на борту розбився під час заходу на посадку на військовому аеродромі в російському Смоленську. Звідти польська делегація планувала відправитися на заходи до 70-ї річниці Катинської трагедії. Серед загиблих були президент Польщі Лех Качинський з дружиною.

Польська та російська комісії авіаційних експертів називали основною причиною катастрофи помилку пілотів. Прихильники польської партії "Закон і справедливість" (PiS), співзасновником якої був Лех Качинський, переконані, що катастрофа стала наслідком організованого замаху на життя польського президента.

Незабаром Польща відновила розслідування катастрофи.