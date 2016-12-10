У Франції режим НС, введений після терактів, можуть продовжити ще на півроку

Уряд Франції проголосував за продовження режиму надзвичайного стану в країні ще на півроку - до 15 липня 2017 року.

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Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр країни Бернар Казньов, передає Deutsche Welle.

Він пояснив, що подібний захід пов'язаний з необхідністю забезпечити безпеку під час парламентських і президентських виборів, які пройдуть у майбутньому році.

Нижня палата французького парламенту обговорить пропозицію уряду 13 грудня, а Сенат - 15 грудня.

Надзвичайний стан, введений в листопаді 2015 роки після терактів у Парижі, в результаті яких загинули 130 осіб, вже неодноразово продовжувався через побоювання нових терористичних атак. На даний момент він діє до середини січня 2017 року.

Серед інших заходів, режим НС дозволяє владі проводити обшуки в квартирах і будинках в будь-який час і вводити комендантську годину без спеціального рішення суду. Крім цього, може поміщати ймовірних злочинців під домашній арешт.