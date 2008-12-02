Грузія та ЄС розпочнуть переговори про спрощення візового режиму

Грузія та Європейський Союз розпочнуть переговори про спрощення візового режиму та реадмісію у січні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила журналістам Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР після зустрічі з прем`єр-міністром Грузії Гріголом МГАЛОБЛІШВІЛІ.

«Перша зустріч відбудеться вже на початку січня», - сказала комісар.

Вона не стала прогнозувати, коли такі переговори можуть завершитися, зазначивши, що найголовніше було отримати мандат.

«Це не завжди легко, але тепер ми маємо цей документ», - сказала комісар. «І це чудовий сигнал для того, щоб рухатися вперед», - додала вона.

У свою чергу грузинський прем`єр висловив сподівання, що переговори триватимуть не довго, хоча також відмовився давати прогнози щодо терміну їх можливого завершення.

Як повідомляв УНІАН, Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС схвалила мандат на переговори з Грузією на своєму засіданні 26-27 листопада.