Світове економічне зростання 2009 року сповільниться до 1% з 2,5% поточного року, оскільки фінансова криза наступає і світова економіка може скоротитися, якщо виявиться, що пакетів стимулів недостатньо і вони застосовані надто пізно, повідомляє «Рейтер» з посиланням на доповідь ООН.

Доповідь про світову економічну ситуацію і перспективи на 2009 рік, попередня копія якого була опублікована на конференції по розвитку в місті Доха (Катар) в понеділок, містить заклик скоординувати міжнародні пакети стимулів, щоб обмежити вплив спаду західних економік на бідні країни.

Прогнози зростання наступного року набагато нижчі за рівень світового зростання в 3,5-4% у 2004-2007 роках, і в доповіді сказано, що економічна обстановка для країн, які розвиваються, останнім часом різко погіршалися: "Розвинені економіки в другій половині 2008 року вступили в рецесію, і економічний спад розповсюдився на країни, що розвиваються, і перехідні економіки. Широкомасштабні фінансові стимули, узгоджені розвиненими країнами, не допоможуть уникнути гіршого прояву кризи... вони не зможуть запобігти суттєвому спаду світової економіки 2009 року".

Автори доповіді закликають до суворішого регулювання інституцій фінансового ринку, забезпечення адекватної міжнародної ліквідності, реформування міжнародної резервної системи та поліпшення управління світовою економікою, щоб уникнути повторення кризи.

У доповіді сказано, що відплив капіталу з країн, що розвиваються, у розвинені, як і раніше, буде вищим, ніж приплив, і державні інвестиційні фонди ринків, що розвиваються, виростуть до кінця 2008 року до 4 трильйонів доларів.