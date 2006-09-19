Над Красноярськом кружляє Ту-154 з непрацюючим двигуном
13:40, 19 вересня 2006Світ
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На борту літака перебувають 129 пасажирів
Аеропорт Красноярська готується до аварійної посадки пасажирського літака Ту-154, що належить компанії "Красейр".
Як повідомляє “Газета.Ру” з посиланням на прес-службу Сибірського регіонального центру МНС Росії, на борту літака перебувають 129 пасажирів і члени екіпажу.
Літак прямував до Санкт-Петербурга, але, подолавши приблизно 500 кілометрів шляху, екіпаж виявив, що не працює один із двигунів.
В даний час Ту-154 літає в районі аеропорту, щоб використати паливо.
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