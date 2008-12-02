Прем'єра Таїланду усунули від політики на п'ять років

Конституційний суд Таїланду у вівторок прийняв рішення про розпуск правлячої Партії влади народу, лідером якої є прем`єр-міністр Сомчаї ВОНГСАВАТ, і визнав її винною у фальсифікації виборів.

Як передає Reuters, прем`єр і ще чотири лідери партії усунені від політичної діяльності на п`ять років.

Крім того, до кінця дня у вівторок Конституційним судом Таїланду буде винесено вердикт у справі про порушення під час голосування, що може поставити під сумнів легітимність чинного уряду.

Раніше повідомлялося, що проурядові демонстранти оточили у вівторок уранці Конституційний суд з метою зупинити слухання. В результаті суд був перенесений у будівлю Адміністративного суду Бангкока.