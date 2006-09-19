Під час штурму телецентру в Будапешті українські громадяни не постраждали

Громадян України немає серед поранених під час штурму телецентру в Будапешті сьогодні вночі, коли постраждало близько 150 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ, справа перебуває на постійному контролі в Посольстві України в Угорській Республіці та в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі натовп, розлючений зізнанням прем`єр-міністра Угорщини Ференца ДЮРЧАНЯ про фальсифікацію виборів, взяв штурмом будівлю національного телебачення. Постраждали близько 150 осіб, зокрема поліцейські.