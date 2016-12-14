Репортери без кордонів: число переслідувань журналістів в 2016 році значно зросло
З початку 2016 року по всьому світу затримано 348 журналістів, що на 6% більше в порівнянні з даними минулого року.
Про це свідчать дані річного звіту міжнародної правозахисної організації "Репортери без кордонів", передає РБК-Україна.
Число переслідувань журналістів в 2016 році значно зросло.
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Зазначається, що тільки в одній Туреччини число затриманих професійних журналістів зросла на 22% після невдалої спроби військового перевороту в країні в липні цього року. Зараз у турецьких в'язницях перебувають понад 100 журналістів і працівників ЗМІ.
Крім Туреччини, з кількості переслідувань журналістів також лідирують Китай, Іран та Єгипет. Повідомляється, що 52 журналіста утримуються в заручниках на Близькому Сході. Найнебезпечнішими країнами для журналістів вважаються Сирія та Ірак.
Як повідомляв УНІАН, за даними ООН, за останні десять років у світі було вбито понад 700 журналістів.