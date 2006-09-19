Заколотники – за короля і генштаб, решта – за прем`єра і міністерство оборони

Таїландські військовики зайняли всі ключові позиції в столиці країни Бангкока, бронетехніка стоїть біля будинків уряду країни і національного телебачення, повідомляється в прямому ефірі телеканалу CNN.

У місті зберігається відносний спокій - стрілянини чи вибухів ніде не чути.

Біля королівського палацу - посилені патрулі особистої гвардії монарха.

Частини таїландської армії, вірні керівикові Генерального штабу, вранці 20 вересня (за місцевим часом) увійшли до Бангкока. Прем`єр-міністр країни Таксин Шинаватра, який перебуває в Нью-Йорку на сесії Генеральної асамблеї ООН, відправив начальника генштабу у відставку. Проте воєначальник відмовився підкоритися, звинувативши голову кабінету міністрів в корупції і нездатності управляти країною.

Керівники військового перевороту виступили по радіо і телебаченню із заявою про свою повну лояльність королеві країни Пуміпону Адульядету. Крім того, вони оголосили, що бажали б бачити саме монарха на чолі комісії, якій належить зайнятися політичною реформою в країні.

Тим часом військовики, лояльні до прем`єр-міністра зібралися на екстрену нараду поблизу Бангкока, передає AFP. Засідання проходить під керівництвом верховного головнокомандувача Міністерства оборони Руенгроя Махасаранонда (Ruengroj Mahasaranond).

"Верховний головнокомандувач очолив збори. Для ухвалення рішення про подальші знадобиться певний час", - повідомив прес-секретар.

Джерело агентства в керівництві країни повідомило, що Таксин Шинаватра "спокійний" і продовжує вважати себе прем`єр-міністром країни. На сьогодні призначений його виступ на Генеральній асамблеї ООН.

Зі свого боку, керманичі перевороту заявили про зупинення чинності Конституції, а також повноважень парламенту, уряду і Конституційного суду. У столиці королівства запроваджений військовий стан, передає AFP. У звернення, зачитаному в ніч на середу на державному телебаченню, начальник генштабу Сонтхі Буніяратглін оголосив про усунення Таксина Шинаватри з поста голови уряду і перехід влади в країні під контроль сформованої і очоленої ним "Ради з політичних реформ".

За словами воєначальника, переворот в тій ситуації, що склалася в країні, був необхідний, оскільки "демократично обраний уряд призвів до безпрецедентного розколу в таїландському суспільстві".

Встановивши військовий стан у Бангкоку, керівники перевороту відмінили надзвичайне становище, про запровадження якого в країні оголосив, перебуваючи на Генасамблєї ООН в Нью-Йорку прем`єр Шинаватра. Усім воякам таїландської армії наказано з`явитися до своїх командирів.

Лента.ру