"Глід" косить росіян: кількість померлих унаслідок отруєння збільшилася до 54 осіб

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті РФ по Іркутській області.

«За останніми даними, в Іркутську від отруєння «Глодом» постраждало 77 осіб, з них 54 померли, ще 13 перебувають у критичному стані», - сказав співрозмовник агентства.

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За інформацією медиків з 28 госпіталізованих - 13 у вкрай важкій формі, і «шанси на виживання у них практично дорівнюють нулю».

Місцева влада має намір заборонити продаж спиртовмісної рідини побутового призначення по всій області.

20 грудня оголошено в Іркутській області днем жалоби за загиблими в результаті масового отруєння сурогатною спиртовмісною продукцією.

Масове отруєння підробленим спиртовмісним засобом «Глід», у складі якого виявили метиловий спирт, сталося в Іркутську у вихідні.