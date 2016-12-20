"Глід" косить росіян: кількість померлих унаслідок отруєння збільшилася до 54 осіб

09:35, 20 грудня 2016
Світ
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У Росії кількість померлих від вживання всередину концентрату для ванн «Глід» збільшилася до 54 осіб, ще 13 перебувають у критичному стані.

За останніми даними, лише від отруєння постраждали 77 осіб / РІА Новини. Євген Епанчинцев

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті РФ по Іркутській області.

«За останніми даними, в Іркутську від отруєння «Глодом» постраждало 77 осіб, з них 54 померли, ще 13 перебувають у критичному стані», - сказав співрозмовник агентства.

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За інформацією медиків з 28 госпіталізованих - 13 у вкрай важкій формі, і «шанси на виживання у них практично дорівнюють нулю».

Місцева влада має намір заборонити продаж спиртовмісної рідини побутового призначення по всій області.

20 грудня оголошено в Іркутській області днем жалоби за загиблими в результаті масового отруєння сурогатною спиртовмісною продукцією.

Масове отруєння підробленим спиртовмісним засобом «Глід», у складі якого виявили метиловий спирт, сталося в Іркутську у вихідні.

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Теги: #смерть#глід