По флакону в одні руки: у Білорусі обмежили продаж настоянок глоду після масових смертей в РФ
У Білорусі ввели обмеження на продаж настоянки глоду, календули, валеріани в аптеках. Тепер відпускати їх будуть тільки по одному флакону в одні руки, а продавати настоянки вночі заборонено.
Про це повідомляє місцеве видання tut.by.
"Обмеження торкнулися настоянки собачої кропиви, календули, валеріани і мурашиного спирту. У нічний час аптекам рекомендують пропонувати аналоги настоянок у вигляді таблеток, капсул, мазей і гелів, які не містять спирт", - сказано в повідомленні.
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Відзначається, що в Білорусі вже обговорювалося питання обмеження продажу настоянки глоду. Правда, мова йшла про реалізацію настоянки за рецептом. Лікарі призначають її в якості дешевого засобу для комплексного лікування різного роду серцевих захворювань. Але на практиці основними споживачами препарату є люди, що страждають алкоголізмом.
Раніше настоянку продавали по два флакони в одні руки.
Як відомо, в Росії кількість померлих унаслідок вживання всередину концентрату для ванн "Глід" зросла до 54 осіб, ще 13 знаходиться в критичному стані.
20 грудня оголошено в Іркутській області днем жалоби за загиблими.