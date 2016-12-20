По флакону в одні руки: у Білорусі обмежили продаж настоянок глоду після масових смертей в РФ

11:18, 20 грудня 2016
Світ
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У Білорусі ввели обмеження на продаж настоянки глоду, календули, валеріани в аптеках. Тепер відпускати їх будуть тільки по одному флакону в одні руки, а продавати настоянки вночі заборонено.

Раніше відпускали по два флакони / TUT.BY Майя Кохно

Про це повідомляє місцеве видання tut.by.

"Обмеження торкнулися настоянки собачої кропиви, календули, валеріани і мурашиного спирту. У нічний час аптекам рекомендують пропонувати аналоги настоянок у вигляді таблеток, капсул, мазей і гелів, які не містять спирт", - сказано в повідомленні.

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Відзначається, що в Білорусі вже обговорювалося питання обмеження продажу настоянки глоду. Правда, мова йшла про реалізацію настоянки за рецептом. Лікарі призначають її в якості дешевого засобу для комплексного лікування різного роду серцевих захворювань. Але на практиці основними споживачами препарату є люди, що страждають алкоголізмом.

Раніше настоянку продавали по два флакони в одні руки.

Як відомо, в Росії кількість померлих унаслідок вживання всередину концентрату для ванн "Глід" зросла до 54 осіб, ще 13 знаходиться в критичному стані.

20 грудня оголошено в Іркутській області днем жалоби за загиблими.

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Теги: #отруєння#глід