Близько 3 мільйонів мусульман з усього світу беруть участь у хаджі

Близько 3 мільйонів мусульман з усього світу беруть участь цього року в паломництві до святих місць в Саудівській Аравії, який офіційно стартував на 8 день зу-ль хіджжа за ісламським календарем.

Як передає телеканал "Вести", зробивши запаси води, сотні тисяч прочан у білому вбранні, що символізує іхрам (особливий стан духовної чистоти хаджі, тобто людей, які здійснюють паломництво), прямують цими годинами через невеликі, витягнуті із заходу на схід долини Міна і Муздаліфа до гори Арафат, розташованої за 25 кілометрів від Мекки.

Цей перший день називається яум ат-таруїйа - "дарування води". Більшість мусульман, як чоловіків, так і жінок, йдуть пішки. Ті, кому подолати цю відстань самим важко, їдуть на мікроавтобусах, швидкість руху яких дорівнює середній швидкості руху натовпу. Весь день паломники провели в молитвах, повторюючи: "Ось я перед тобою, о Аллаху".

Ніч на зу-ль-хіджжа прочани мають провести в долині Міна. Опівдні в неділю, одразу після проходження сонцем точки зеніту, почнеться стояння у священної гори Арафат, який триватиме до заходу.

Хадж - один з основних обов`язків мусульманина, що гарантує йому прощення за всі гріхи і досягнення вічного блаженства у потойбічному житті. Кожен мусульманин, за ісламом, зобов`язаний хоча б раз у житті здійснити хадж. Після цього він має право іменуватися "хаджі" - почесне і поважане звернення до мусульманина.

Вперше без спеціальних дозволів на хадж ніхто не має право взяти участь в паломництві, навіть піддані королівства. За цим невпинно стежать сили безпеки королівства, які перевіряють всі в`їзди до Мекки. Подбала влада країни і про безпеку прочан. Крім вогнетривких наметів, якими будуть забезпечені 90% прочан на час п`ятиденного проживання в долині Міна, вперше там відкрито кілька житлових комфортабельних комплексів. Поки що вони розраховані на 20 тисяч осіб.