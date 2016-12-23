Одіозний екс-мер Москви Лужков потрапив у реанімацію - ЗМІ

Як повідомляє Лайф, екс-меру стало погано сьогодні вдень. До нього була терміново викликана бригада реаніматологів.

У важкому стані Лужкова доставили у московську лікарню.

Читайте такожРФ готова відповзти з Донбасу в обмін на Крим - російський політолог

Лужков займав крісло мера Москви з червня 1992 року по вересень 2010 року.

Впливовий політик систематично відстоював приналежність Севастополя Росії.

У грудні 1996 року з ініціативи Лужкова Рада Федерації визнав Севастополь частиною території Росії і кваліфікував дії керівництва України з її відторгнення як такі, що суперечать міжнародному праву. У травні 2008 року після заяв Лужкова про необхідність повернення Севастополя Росії політик був оголошений персоною нон грата в Україні. У червні 2010 року Віктор Янукович повідомив Лужкову про те, що йому знову дозволено в'їзд на територію України.