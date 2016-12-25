Артисти, журналісти, військові: ЗМІ розповіли про пасажирів російського літака, що впав

На борту зниклого російського літака Ту-154, який впав у Чорному морі, були військові, артисти та журналісти. Інформацію про це підтвердило Міноборони Росії, передає РБК.

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«На борту, зниклого з радарів літака ТУ-154 знаходилися військовослужбовці Збройних Сил РФ, а також артисти ансамблю ім. Александрова, які летіли вітати з Новим роком військових Росії на авіабазі «Хмеймім» (Сирія), і 9 представників російських ЗМІ», – йдеться в повідомленні Міноборони.

Заступник начальника Ансамблю пісні і танцю імені Александрова при Міноборони Росії підтвердив РБК інформацію про знаходження колективу на борту Ту-154. Джерело ТАСС уточнило, що всього 68 музикантів було на борту літака.

На борту також перебували троє співробітників «Першого каналу» — кореспондент Дмитро Рунков, оператор Дмитро Денисов і звукооператор Олександр Сойдов. Про це повідомив директор Дирекції громадських зв'язків Лариса Кримова.

Телеканал «Звезда» також повідомляє про перебування журналістів у літаку. Імена співробітників видання не наводить.

Літак Міноборони РФ з 92 пасажирами на борту летів на авіабазу Хмеймім, щоб привітати російських військових з Новим роком. Через кілька хвилин після зльоту повітряне судно зникло з радарів.

Рятувальники вже знайшли уламки Ту-154 в акваторії Чорного моря. Зокрема, їм вдалося знайти стійки шасі. За словами співрозмовника ТАСС в прес-службі Південного регіонального центру МНС, у 5,5 км від берегової лінії знайдено маслянисту пляму. В акваторії Чорного моря також виявлені особисті речі пасажирів літака.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за ст. 351 КК РФ (порушення правил польотів, що спричинило тяжкі наслідки). Співробітники правоохоронних органів вилучають передполітну документацію, а також допитують посадові особи і технічний персонал, який готував Ту-154 до вильоту.