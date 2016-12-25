У Німеччині знешкодили авіабомбу часів Другої світової війни
Німецькі сапери в Аугсбурзі знешкоджували велику авіабомбу часів Другої світової війни.
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
Британська бомба вагою 1,8 тонн могла бути скинута на місто під час авіанальоту в 1944 році і виявлена у вівторок в ході будівельних робіт. На її знешкодження знадобилося чотири години.
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Для проведення підривних робіт обрали різдвяний день, оскільки в будні це було б зробити складніше.
Операція стала найбільшою за масштабами евакуації через знешкодження бомби в країні з моменту закінчення війни.
Раніше УНІАН повідомляв, що близько 55 тисяч жителів німецького міста Аугсбург будуть змушені тимчасово покинути свої будинки, оскільки в місті знайшли бомбу вагою 1,8 тонни, яка остлась після Другої світової війни.