Видворених з США російських дипломатів доставлять до Москви спецбортом

Про це повідомляє "ТАСС" з посиланням на адміністрацію президента РФ.

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"Для виїзду російських дипломатів та членів їх сімей в США буде направлений літак спеціального льотного загону "Росія" Управління справами президента РФ", - сказали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, МЗС РФ вніс пропозиції Путіну оголосити 35 американських дипломатів в Росії персонами нон грата. Нагадаємо, США ввели нові санкції проти Росії у зв'язку з кібератаками. Крім того, США видворяють 35 російських дипломатів і їх сім'ї.