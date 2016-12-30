Вбивцею посла Греції в Бразилії виявився коханець його дружини
Співробітник військової поліції бразильського Ріо-де-Жанейро Сержіу Гомес Морейра Філью зізнався у співучасті у вбивстві посла Греції в Бразилії Киріакоса Амірідіса.
Про це повідомляє РБК з посиланням на журнал Veja.
Підозрюваному, як уточнює видання, 29 років.
Морейра Філью, за даними правоохоронців, «не сказав всієї правди поліцейським, однак визнав свою причетність до вбивства». Він також звинуватив у причетності до вбивства вдову дипломата і його двоюрідного брата.
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Як уточнили співрозмовники видання, співробітник бразильської поліції був коханцем дружини дипломата Франсуази. Мотивом злочину, за версією слідства, могла стати його сварка з партнеркою, після якої Морейра Філью вирішив «помститися» Амірідісу.
Про зникнення дипломата стало відомо напередодні, 29 грудня. На наступний день тіло Кіріакоса Амірідіса було виявлено в Ріо-де-Жанейро. Воно знаходилося в обгорілому автомобілі, який посол Греції раніше взяв напрокат.
Як повідомляло грецьке посольство, представник дипмісії приїхав в Ріо-де-Жанейро разом з дружиною на відпочинок. Пізніше дружина Амірідіса оголосила про його зникнення.