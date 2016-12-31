Ізраїль попередив про загрозу терактів в Індії на Новий рік
Влада Ізраїлю випустила попередження про загрозу терористичних нападів на туристів в Індії, рекомендувавши жителям уникати людних місць під час святкування Нового року.
Згідно із заявою контртерористичного бюро Ізраїлю, особливу обережність варто дотримувати на південному заході Індії, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Туристам слід уникати людних місць, у тому числі пляжних вечірок, клубів і ринків. Бюро також закликало ізраїльські родини зв'язатися з родичами в Індії і повідомити їм про загрозу.
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Ізраїль регулярно випускає подібні попередження напередодні свят, проте на цей раз документ був опублікований в п'ятницю ввечері, після початку єврейського шабату, коли урядові установи вже не працюють.
У відомстві не повідомили, чому попередження було випущено саме зараз.
Плани щодо забезпечення безпеки в місцях великого скупчення людей були скориговані по всьому світу після нападів у Ніцці та Берліні, коли екстремісти за кермом вантажівок в'їжджали в натовп.
Раніше повідомлялося, що Держдепартамент США виступив з попередженням про небезпеку вчинення терактів по всій Європі в період свят.