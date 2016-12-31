Ізраїль попередив про загрозу терактів в Індії на Новий рік

Згідно із заявою контртерористичного бюро Ізраїлю, особливу обережність варто дотримувати на південному заході Індії, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Туристам слід уникати людних місць, у тому числі пляжних вечірок, клубів і ринків. Бюро також закликало ізраїльські родини зв'язатися з родичами в Індії і повідомити їм про загрозу.

Читайте такожВ Австралії затримали сімох осіб за підозрою в підготовці серії терактів на Різдво

Ізраїль регулярно випускає подібні попередження напередодні свят, проте на цей раз документ був опублікований в п'ятницю ввечері, після початку єврейського шабату, коли урядові установи вже не працюють.

У відомстві не повідомили, чому попередження було випущено саме зараз.

Плани щодо забезпечення безпеки в місцях великого скупчення людей були скориговані по всьому світу після нападів у Ніцці та Берліні, коли екстремісти за кермом вантажівок в'їжджали в натовп.

Раніше повідомлялося, що Держдепартамент США виступив з попередженням про небезпеку вчинення терактів по всій Європі в період свят.