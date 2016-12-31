У Японії вже зустріли 2017 рік
18:12, 31 грудня 2016Світ
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Японія зустріла Новий рік, календарі там вже показують 2017.
Новий рік в Японії / REUTERS
На центральній площі міста зібрався натовп людей. Для них влаштували феєрверк. Люди також запустили у небо білі повітряні кульки. Багато японців вибрали святкові костюми або атрибути із властивою їм оригінальністю.
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Новий рік в Японії / REUTERS
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