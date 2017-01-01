У мережі з'явилося відео нападу в клубі Стамбула
12:26, 01 січня 2017Світ
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На кадрах зображений чоловік, який ще при підході до дверей нічного закладу відкриває вогонь по перехожих.
Напад у Стамбулі / REUTERS
В інтернеті опубліковані кадри нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі.
Про це повідомляє "Тасс".
Запис розмістив користувач Twitter Actu17.
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На відео зображений чоловік, який ще при підході до дверей нічного закладу відкриває вогонь по перехожих. Після цього одна людина падає на дорогу. У пошуках порятунку деякі люди тікають в клуб. Але в підсумку туди спрямовується і терорист.
На іншому відео нападник відображений в самій будівлі. Зі зброєю в руках він озирається на всі боки, після чого ховається в одному з приміщень клубу.
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