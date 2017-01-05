Саміт лідерів "Великої двадцятки" відбудеться 7–8 липня в німецькому Гамбурзі

Про це в соціальній мережі Facebook повідомляє посольство Федеративної республіки Німеччина в Україні.

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«Саміт глав держав і урядів, а також представників міжнародних організацій відбудеться 7 і 8 липня 2017 року в Гамбурзі. А перед тим пройдуть також кілька конференцій профільних міністрів G20», – йдеться в повідомленні посольства Німеччини, яка головує у 2017 році у G20.

Також сказано, що міністри закордонних справ G20 зберуться 16 і 17 лютого 2017 року в Бонні.

«Саміт і конференції міністрів нададуть можливість обговорити актуальні міжнародні виклики й розглянути нові теми в міжнародному контексті», – наголосили в посольстві ФРН.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році саміт «Великої двадцятки» відбувся в китайському Гуанчжоу 4–5 вересня. Перед початком саміту президент США Барак Обама заявив, що Сполучені Штати та Велика Британія продовжать чинити опір російській агресії в Україні.