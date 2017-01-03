У США агресію Росії проти України назвали головною загрозою для безпеки країн ОБСЄ

Про це Баєр написав у Twitter.

«Добре, що Себастьян Курц робить першу поїздку як голова ОБСЄ в Україну - агресія Росії є головною загрозою для безпеки всіх у регіоні ОБСЄ», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 січня, міністр закордонних справ України Павло Клімкін та діючий голова ОБСЄ, міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Курц вирушили до Маріуполя.

Клімкін та Курц 3–4 січня відвідають Донеччину та обговорять розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

Читайте такожАвстрія, яка виступає за пом’якшення санкцій проти РФ, почала головувати в ОБСЄ

Метою візиту в Донецьку область є ознайомлення Курца на початку головування Австрії в ОБСЄ зі станом імплементації Мінських домовленостей, соціально-економічною ситуацією в регіоні, зумовленою воєнною агресією РФ проти України, а також реалізацією доброчинних проектів за участю австрійських гуманітарних організацій.

Клімкін та Курц обговорять зусилля австрійського головування в ОБСЄ у 2017 році, спрямовані на врегулювання конфлікту всередині та навколо України, у тому числі щодо розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ в окремих районах Донецької та Луганської областей, зміцнення потенціалу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні з метою здійснення ефективного моніторингу та верифікації виконання Мінських домовленостей.