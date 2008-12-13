Казахстан не визнаватиме незалежність Абхазії та Південної Осетії.

Про це в ефірі радіо «Эхо Москвы» сказав прем`єр-міністр Казахстану Карім МАСІМОВ.

«Те, що Казахстан не визнав незалежність Косово, і Казахстан не визнав незалежність Південної Осетії й Абхазії…Тобто ми вважаємо, що кордони визначено, і нові держави Казахстан визнавати не буде», - сказав К.МАСІМОВ.

Він наголосив, що це принципова позиція Казахстану щодо всіх заморожених конфліктів.

Довідка УНІАН. У серпні цього року між Росією та Грузією стався збройний конфлікт, який привів до великих руйнувань у Цхінвалі та захоплення російськими військами частини території Грузії. Після закінчення бойових дій 26 серпня 2008 року Росія визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії.

Це рішення РФ підтримав лише Президент Нікарагуа Даніель ОРТЕГА.