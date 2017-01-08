Ядерні можливості КНДР становлять "серйозну загрозу" для США - Пентагон

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу NBC.

"Їх ядерна зброю і балістичні ракетні програми є серйозною загрозою для нас. Ми намагаємося працювати на випередження і ми випереджаємо це з нашою протиракетною обороною для того, щоб переконатися, що ми вдосконалили їх кількість, їх тип. Так що ми впевнені, що зможемо захистити себе", - сказав голова Міноборони США.

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Картер підкреслив, що оборонне відомство США повинно "залишатися на крок попереду Північної Кореї" і бути готовим збивати запущені Пхеньяном ракети у разі, якщо вони "будуть спрямовані на нашу територію або на територію наших друзів і союзників".

Раніше повідомлялося, що за словами голови Пентагону Ештона Картера, Росія нічого не зробила, щоб допомогти перемогти "Ісламська держава" в Сирії і прийняла стратегію, яка "явно заважає США" в інших країнах.

Він також прямо заявив, що російські військові, які в останні місяці брали на себе все більш активну роль у підтримці президента Сирії Башара Асада, були марні в боротьбі з ИГИЛ.