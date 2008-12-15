Буш: війна в Іраку ще не скінчилася

Про це президент США застеріг у неділю, похваливши перед цим успіхи Іраку у зміцненні безпеки.

Джордж Буш прибув до Багдада з неоголошеним прощальним візитом напередодні свого відходу з посади і з прем’єр-міністром Іраку Нурі аль-Малікі символічно підписав уже укладену угоду про безпеку.

Ця угода визначає порядок перебування в Іраку і виведення з країни американських військ. За нею, зокрема, США залишать свої війська в Іраку і після початку 2009 року, коли збіжить їхній нинішній мандат ООН на перебування в цій країні; Сполучені Штати мають вивести всі свої бойові частини з населених пунктів Іраку до 30 червня 2011 року, а до кінця того року цілком залишити Ірак.

Раніше в неділю Джордж Буш зустрівся з його іракським колегою Джалалом Талабані і заявив, що вторгнення США до Іраку було важким рішенням, але «необхідним для безпеки США, для надій Іраку і для миру в світі». А іракський керівник назвав американського «великим другом іракського народу».

Це четвертий візит Джорджа Буша до Іраку від часу скинення американськими військами іракського режиму Саддама Хусейна в квітні 2003 року і останній напередодні 20 січня наступного року, коли посаду президента США перебере новообраний Барак Обама.

Радіо Свобода