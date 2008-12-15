У Буша кинули черевиком: постраждала секретар (фоторепортаж)
10:44, 15 грудня 2008Світ
4354 0
... але дісталось їй від охорони
Під час інциденту на прес-конференції Джорджа Буша в Іраку, коли із залу в нього полетіли черевики, постраждала прес-секретар Білого дому Дана Періно, передає NBC News.
|Фото АР
|Фото AP
|Фото REUTERS
|Фото AP
|Фото REUTERS
Періно отримала в обличчя мікрофоном, коли охорона намагалася вивести порушника порядку із залу прес-конференції.
Повідомляється, що вона почувається нормально і продовжить роботу з президентом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter