У Буша кинули черевиком: постраждала секретар (фоторепортаж)

Під час інциденту на прес-конференції Джорджа Буша в Іраку, коли із залу в нього полетіли черевики, постраждала прес-секретар Білого дому Дана Періно, передає NBC News.

Періно отримала в обличчя мікрофоном, коли охорона намагалася вивести порушника порядку із залу прес-конференції.

Повідомляється, що вона почувається нормально і продовжить роботу з президентом.

Газета.ру