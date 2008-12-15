У Буша кинули черевиком: постраждала секретар (фоторепортаж)

10:44, 15 грудня 2008
Світ
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... але дісталось їй від охорони

Під час інциденту на прес-конференції Джорджа Буша в Іраку, коли із залу в нього полетіли черевики, постраждала прес-секретар Білого дому Дана Періно, передає NBC News.

Фото АР

Фото AP

Фото REUTERS

Фото AP

Фото REUTERS

Періно отримала в обличчя мікрофоном, коли охорона намагалася вивести порушника порядку із залу прес-конференції.

Повідомляється, що вона почувається нормально і продовжить роботу з президентом. 

Газета.ру

 

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