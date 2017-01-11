В Ірані підозрюваний вийшов під заставу і вбив 6 людей
21:36, 11 січня 2017Світ
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Підозрюваний у скоєнні вбивства і випущений під заставу житель іранського міста Ерак вбив шість осіб, що мають відношення до його арешту.
Зараз поліція розшукує злочинця / ombudsman.gov.ua
Спочатку він зайшов у будинок поліцейського, який його заарештовував, і застрелив його самого, а також його матір, сестру і брата, пише Русская служба BBC.
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Потім він пішов у будинок людини, у вбивстві якої його звинуватили, і там убив його батьків.
Зараз поліція розшукує злочинця.
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