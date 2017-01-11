В Ірані підозрюваний вийшов під заставу і вбив 6 людей

Спочатку він зайшов у будинок поліцейського, який його заарештовував, і застрелив його самого, а також його матір, сестру і брата, пише Русская служба BBC.

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Потім він пішов у будинок людини, у вбивстві якої його звинуватили, і там убив його батьків.

Зараз поліція розшукує злочинця.