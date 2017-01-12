Катастрофа російського Ту-154 над Чорним морем: експерти відкинули одну з версій падіння літака

Слідів вибуху на борту літака або його бойового ураження ракетою експерти не виявили, повідомляє КоммерсантЪ з посиланням на джерела.

Таким чином, висловлене раніше припущення про теракт були вивчені слідством й аргументовано виключені зі списку можливих причин катастрофи, жертвами якої стали 92 людини.

Експертам-вибухотехнікам з НДІ ФСБ РФ військові слідчі доручили в першу чергу перевірити витягнуті з води багаж, крісла та шматки внутрішньої обшивки фюзеляжу на наявність слідів вибухівки. Крім того, фахівці повинні були оцінити специфіку пошкоджень конструкцій літака, на яких вибухова хвиля від закладеної в салоні бомби залишає характерні розриви із загнутими назовні краями. Окремим предметом вивчення стали наскрізні отвори у деяких деталях літака, які могли утворитися при руйнуванні лайнера після удару об воду, так і від впливу осколків бомби або ракети, що спрацювала біля літака.

Шрапнель, що летить на швидкості близько 2000 м/с, як пояснило "Ъ", близьке до слідства джерело, "вирубує" в алюмінієвій обшивці акуратні, немов вирізані лобзиком, дірки. Падіння ж літака відбувається при швидкостях на порядок нижчих, тому навколо пробоїни в цьому випадку обов'язково з'явиться й добре помітна деформація металу.

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Нарешті всім задіяним у розслідуванні експертам — як вибухотехнікам, так і судовим медикам довелося шукати й самі уламки. Начинка як штатної, так і саморобної бомби, на думку фахівців, зазвичай пробиває тіла й обшивку літака наскрізь, але в разі потрапляння в несучу конструкцію і кількох рикошетів може і залишитися всередині салону.

Цього разу, як пояснив співрозмовник "Ъ", жодного чинника, який хоча б побічно свідчив на користь теракту або обстрілу із землі, експерти не виявили. Таким чином, відпрацювавши і виключивши терористичну версію катастрофи Ту-154, фахівці зосередилися на іншій — помилці, можливо, допущеній екіпажем.

Нагадаємо, літак, за даними небагатьох очевидців, не падав, а плавно знижувався до поверхні води, ніс машини при цьому був "неприродно задертий". Ця картина того, що сталося, за даними фахівців, свідчить про те, що машина була з якоїсь причини виведена екіпажем на закритичні кути атаки і в цьому положенні ніяк не могла набрати висоту.

Раніше в мережі з'явилося відео з веб-камери на пляжі "Огоньок" в Адлері (населений пункт міського типу, що є адміністративним центром Адлерського району, що входить до складу міста-курорту Сочі - Ред.) зі спалахом в небі.

Якщо цей спалах дійсно має відношення до зруйнованого в морі Ту-154, то це може означати, що катастрофа сталася в результаті вибуху на борту.