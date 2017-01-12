"Друг Путіна" Фійон переможе Ле Пен у другому турі виборів президента Франції - Reuters

Про це свідчать дані соціологічного опитування РОР 2017, передає Reuters.

Згідно з даними дослідження, Фійон у другому турі набере на 63% голосів, а Ле Пен - 37%.

Також наголошується, що Фійон у першому турі набере 24%. Місяць тому цей показник становив 27,5%.

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Водночас у дослідженні йдеться, що Еммануель Макрон, екс-міністр економіки в уряді Олланда, який балотується як незалежний кандидат, може піднести сюрприз. Він, за даними опитування, посяде третє місце в першому турі виборів.

Зазначимо, що Фійон представляє французьких консерваторів з партії "Республіканці", які виступають за посилення співпраці з Росією, в тому числі щодо Сирії. Він неодноразово критикував президента Франсуа Олланда за його жорстку позицію щодо Росії.