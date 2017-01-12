"Досягнення миру через силу": Маккейн назвав "єдину можливу" стратегію у відносинах з Путіним

Про це сенатор Джон Маккейн заявив в інтерв'ю дочці вбитого російського політика Бориса Нємцова Жанні, пише Deutsche Welle.

"Я бачив трьох президентів - Буша, Клінтона і Обаму, - вірили в те, що вони можуть побудувати нові взаємини з Володимиром Путіним", - заявив Маккейн.

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Але єдиною можливою стратегією у відносинах з Путіним, за словами Маккейна, є "повернення до принципів Рональда Рейгана - мир через силу".

"Єдине, що в змозі зрозуміти Володимир Путін, - це сила. Що ціна агресії може виявитися вище, ніж та, яку він готовий заплатити", - підкреслив сенатор, назвавши Путіна "вбивцею", "бандитом" і "продуктом КДБ".

Коментуючи прес-конференцію обраного президента США Дональда Трампа, Маккейн заявив, що він задоволений тим фактом, що Трамп визнав відповідальність Росії за хакерські атаки під час виборчої кампанії.

"Немає ніяких сумнівів" в участі Росії в кібератаках, зазначив сенатор. У той же час він визнав необхідність переговорів з Путіним, але "тільки з позиції сили". Маккейн зазначив, що поки що "не знає", чи в змозі Трамп вести з Путіним саме такий діалог.

Нагадаємо, 11 січня Трамп заявив, що Росії потрібно дати шанс для поліпшення відносин з США.

«Якщо Путіну подобається Дональд Трамп, я вважаю це активом, а не пасивом. Насправді, тому що у нас жахливі відносини з Росією. Росія може дійсно допомагати нам боротися з ІД, яка зараз є головною загрозою... Я не знаю, як у мене будуть складатися відносини з Путіним. Сподіваюся, що будуть. Але також є великий шанс, що цього не станеться», - зазначив Трамп.