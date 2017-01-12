Розміщення в Польщі американської військової техніки в Кремлі розцінили "як загрозу"

"Будь-яка країна нарощування іноземної військової присутності біля своїх кордонів може сприймати і буде сприймати негативно. Саме таким чином ми це сприймаємо", - заявив Пєсков, передає ТАСС.

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10 січня стало відомо про те, що військовослужбовці США почали прибувати на базу ВПС у місті Вроцлав у зв'язку з місією НАТО "Атлантична рішучість" (Atlantic Resolve), яка спрямована на посилення "східного флангу" альянсу. Як повідомила британська газета The Independent, "підрозділи військовослужбовців США, як очікується, будуть в короткостроковій перспективі розміщені в двох тренувальних центрах на заході Польщі, а потім направлені в інші пункти дислокації в шести інших країнах регіону".

Слідом за ними до Польщі прибудуть 2,8 тисячі танків та інших одиниць бойової техніки, які будуть доставлені по суші з Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, найбільша з часів закінчення холодної війни відправка американської бронетехніки в Європу проводиться через німецький порт Бремерхафен. Звідти десятки сотні танків і бронемашин відправляють у Польщу та країни Балтії залізницею.

Рішення про відправку додаткових військ у Східну Європу було прийнято чинним президентом США Бараком Обамою після російської анексії Криму і початку збройного конфлікту на сході України.