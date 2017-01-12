Відправлені США через загрозу російської агресії танки прибули до Польщі

Разом з технікою в країну приїжджають близько 3 тисяч американських військовослужбовців, які будуть займатися її обслуговуванням. Очікується, що вони проведуть там дев'ять місяців, після чого на чергування заступить наступна зміна американських військових, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Американська бронетехніка перекидається в Європу через німецький порт Бремерхафен. Звідти десятки сотень танків і бронемашин відправляють у Польщу та країни Балтії залізницею.

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Рішення про відправку додаткових військ у Східну Європу було прийнято чинним президентом США Бараком Обамою після російської анексії Криму і початку збройного конфлікту на сході України.

Безпосереднім приводом для такого кроку стали побоювання про потенційну загрозу російського вторгнення, висловлені країнами Балтії та Польщею. За допомогою відправки військ Обама сподівається заспокоїти східноєвропейських партнерів по НАТО.

При цьому обрання президентом США Дональда Трампа, який виступає за налагодження відносин з Росією, породило сумніви в тому, що відправка американської бронетехніки в Східну Європу продовжиться.

Інавгурація Трампа призначена на 20 січня. Крім того, 12 січня в американському сенаті відбудеться обговорення кандидатури генерала Джеймса Меттіса, відомого як "Скажений пес", якого Трамп хоче призначити міністром оборони.