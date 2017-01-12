Трамп: розвідка США засудила доповідь щодо "російського компромату"

Про це він написав у Twitter.

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James Clapper called me yesterday to denounce the false and fictitious report that was illegally circulated. Made up, phony facts.Too bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2017

«Джеймс Клеппер подзвонив мені вчора, щоб засудити помилковий і фіктивний звіт, який був незаконно поширений. Вигадані, фальшиві факти. Дуже погано!», - написав Трамп.

Раніше сам Клеппер заявив, що розвідувальне співтовариство США не має відношення до компрометуючої доповіді про Трампа.

УНІАН повідомляв, що американське видання Buzzfeed опублікувало 35-сторінкову доповідь про збір російськими спецслужбами компромату на обраного президента США Дональда Трампа. Автор доповіді заявляє, що колишній співробітник російських спецслужб розповів йому про стеження ФСБ за Трампом, коли той був у Москві у 2013 році.

У свою чергу, адвокат і спеціальний радник Дональда Трампа Майкл Коен заявив, що опублікований документ, в якому йдеться про зв'язок Трампа з росіянами – підробка.