Моряки з «Фаїни»: робіть хоч щось, інакше через тиждень ми помремо

Газеті «Сегодня» вдалося телефоном зв`язатися з українськими моряками судна «Фаїна», які вже третій місяць перебувають в полоні сомалійських піратів, що вимагають викуп.

Телефонну розмову з капітаном Віктором НІКОЛЬСЬКИМ, другим помічником капітана Олександром ПРИСУХОЮ і старшим механіком Олексієм ХАРХАЛУПОМ газета публікує в сьогоднішньому номері (№ 285к від 16.12.2008 р.).

«Ми живемо лише надією, що незабаром пірати одержать необхідну суму грошей, і ми повернемося додому», - говорять моряки. За їхніми словами, дизельного пального на судні вистачить лише до вихідних, як питну і щоб «трохи обмитися» вони використовують воду, що витікає з кондиціонерів, їжі вистачає.

Водночас моряки розповіли, що основна маса екіпажа, 17 чоловік, замкнуті в невеликій каюті, вони страждають від обмеженості в рухах, жари і психологічного дискомфорту.

Крім того, моряки сказали, що жодного разу не говорили зі своїми близькими по телефону, тому що у них відключені вихідні дзвінки через відсутність грошей на рахунку, і телефон лише приймає вхідні дзвінки. Разом з тим, за їхніми словами, судновласник не поповнює рахунок і «вже дуже давно не телефонував». «Коли у нас ще були гроші на рахунку, ми намагалися зателефонувати до офісу, але він не захотів з нами розмовляти», - розповідають члени захопленого екіпажа.

На питання про зброю, що перебуває на судні, моряки відповіли: «Її ніхто не чіпав. Танки вивантажити з судна неможливо. Пірати оглядали зброю, але нічого не взяли. Вантаж ми везли до Кенії».

На пропозицію газети щось «передати», А. ХАРХАЛУП сказав: «Прошу всіх, МЗС, судновласників робити хоч щось, інакше через тиждень ми просто помремо".

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня пірати захопили біля берегів Сомалі судно “Фаїна”, у складі екіпажа якого – 17 громадян України. На борту судна - 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки і боєприпаси, які Україна продала Кенії. Судно перебуває під наглядом кількох американських кораблів, завдання яких - не допустити вивантаження зброї та техніки на берег.

За даними старійшини одного із сомалійських племен, за звільнення “Фаїни” треба заплатити 3,5 млн. доларів.

15 грудня речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ повідомив, що процес звільнення українських моряків триває. «Узгоджено схему заходів щодо звільнення заручників. Схема реалізується, і всі заходи щодо звільнення зараз здійснюються. Ми чекаємо, що найближчим часом закінчиться епопея поневірянь українських громадян», - сказав В.КИРИЛИЧ.