Мін'юст США: поліція Чикаго проявляє расизм і перевищує повноваження

Про це йдеться в доповіді міністерства юстиції США, передає Бі-Бі-Сі.

Як наголошується в документі, докладне розслідування діяльності поліцейського департаменту Чикаго виявило, що багато жителів міста стикаються з негідною поведінкою правоохоронців.

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"Брак довіри і відповідальності поганий не лише для жителів, він також поганий для гідних поліцейських, які намагаються робити свою роботу чесно і ефективно", - заявила генпрокурор США Лоретта Лінч.

Однією з причин погіршення роботи поліції названі недоліки у підготовці правоохоронців.

У травні минулого року була опублікована доповідь, в якій також зазначалося, що поліція Чикаго схильна до расизму і протягом десятиліть обмежувала права чорношкірих мешканців США і латиноамериканців.

Роком раніше мер Чикаго Рам Емануель заснував спеціальну комісію для оцінки ситуації в поліції міста. Причиною стали масові протести після кількох гучних вбивств поліцією афроамериканців.