Офіційна заява Саудівської Аравії щодо інформації про загибель бін Ладена

Саудівська Аравія офіційно спростувала інформацію існування даних про загибель Усами бін ЛАДЕНА, передає радіо “Ера”.

У заяві королівства наголошується, що у Саудівської Аравії немає доказів, які б підтвердили повідомлення мас-медіа про загибель лідера «Аль-Каїди». Раніше французька газета «Републікен» поширила інформацію, що нібито Усама бін ЛАДЕН помер від тифу і про це відомо спецслужбам Саудівської Аравії та Франції. Напередодні президент Жак ШИРАК заперечив існування в уряді будь-якої інформації про загибель бін Ладена.